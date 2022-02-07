تيمنا بالطفل المغربي .. محمد عساف يُطلق على مولوده اسم "ريان"

أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف، مساء اليوم الإثنين، عن أطلق اسم “ريان” على مولوده الأول.

وقال عساف عبر صفحته في موقع "الفيس بوك" :"{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا} الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركً علي ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود اسميته ( ريان ) أسال الله ان ينفعنا به ويجعله من البارين ".

وشيعت جماهير غفيرة، اليوم الإثنين، جثمان الطفل المغربي ريان إلى قرية إغران التابعة لإقليم شفشاون شمالي المغرب، قادما من العاصمة المغربية الرباط، وسط تعزيزات أمنية كبيرة.

وبحسب الإعلام المغربي المحلي، فقد أقيمت مراسم صلاة جنازة الطفل ريان قرب منزله على مشارف الجب الذي سقط فيه.

ووري جثمان الطفل المغربي ريان الثرى في قرية الزاوية بمدينة شفشاون، شمال المغرب، وسط حضور مهيب من شخصيات مسئولة ومواطنين.

وتواصلت الاستعدادات، في وقت سابق، من أجل تشييع جثمان الطفل الفقيد ريان في قرية إغران الجبلية في ضواحي مدينة شفشاون في شمال المغرب.

وأقامت عائلة الفقيد ريان خيمة كبيرة للعزاء، فيما جهزت السلطات المغربية مكانا؛ لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفقيد ريان.

يذكر أن الطفل البالغ 5 سنوات سقط عَرضاً بُعيد ظهر الثلاثاء الماضٍ، في بئر ذات قطر ضيق، والتي يصعب النزول فيها، في قرية بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون شمال المغرب، ولقي هذا الحدث تعاطفاً عالمياً كبيراً.