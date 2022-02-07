بالفيديو فيديو.. ماذا قال صلاح للاعبي منتخب مصر عقب هزيمة السنغال؟

وجه محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر عدة رسائل للاعبي "الفراعنة" بعد خسارة نهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال.

وخسر منتخب مصر بركلات الترجيح أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا، الذي لعب مساء الأحد، في ملعب "أولمبيا" بالعاصمة الكاميرونية "ياوندي".

وقال صلاح للاعبين في حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري: "أشكر اللاعبين على ذلك الأداء ولم يكن هناك أي تقصير".

وأضاف: "لعبنا 4 مباريات بعدد وقت بلغ 120 دقيقة في حوالي 12 يوما، وهو أمر كبير للغاية على أي فريق".

وأردف: "الأمر صعب نفسيا بالنسبة لنا بالتأكيد بعد ضياع فرصة التتويج باللقب، ولكن انتهى الأمر".

وأتم: "لدينا جولة أخرى بعد شهر وإن شاء الله سنحصل على حقنا منهم"، وذلك في إشارة إلى مواجهتي مصر ضد السنغال يومي 24 و29 مارس/ آذار المقبل في المرحلة الفاصلة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

يذكر أن أشرف صبحي أكد أيضا للاعبي مصر عقب الخسارة أن أمامهم فرصة لأخذ حقهم من السنغال، عبر التأهل لنهائيات مونديال 2022.