رابط فحص كابونة الوكالة(الكوبونة الموحدة) 2022، تواصل الأونروا جهودها المستمرة لضمان وصول المساعدات الغذائية للعائلات اللاجئة في قطاع غزة وذلك بالرغم من التحديات التي تواجهها تزامناً مع جائحة فيروس كوفيد 19، حيث بدأت دورتها الجديدة لتوزيع المساعدات الغذائية خلال العام الجاري2022، لذلك خصص لكم فريق "فلسطين اليوم"، هذه المقالة لنشر رابط فحص كابونة الوكالة (الكوبونة الموحدة) 2022، بعد رصد فريق العمل في الموقع عمليات بحث كثيرة خلال الساعات الماضية للرابط.

رابط فحص كابونة الوكالة(الكوبونة الموحدة) 2022

واعتمدت الأونروا نظاماً جديداً في توزيع المساعدات الغذائية "الكابونات" منذ مطلع هذا العام.

وذلك باستخدام السلة الموحدة (الكابونة الموحدة)، حيث تم توحيد جميع المواعد الغذائية التي يتم توزيعها على اللاجئين.

وأوضحت الأونروا أن حصة الشخص الواحد من الكابونة الموحدة ستكون كما يلي:

• 25 كيلو دقيق لكل شخص.

• 2 كيلو رز لكل شخص.

• 1 علبة زيت لكل شخص.

• نصف كيلو سكر لكل شخص.

• 0.8 حليب لكل شخص.

• نصف كيلو عدس لكل شخص.

• 1 كيلو حمص لكل شخص.

رابط فحص كابونة الوكالة(الكوبونة الموحدة) 2022





رابط فحص كابونة الوكالة(الكوبونة الموحدة) 2022

وفي نفس السياق: أوضحت الوكالة أن خدمة فحص الكابونة غير متوفرة في مراكز التوزيع ، ولكي تسهل اجراءات استلام كابونتك الرجاء إحضار المعلومات التالية في اليوم المحدد لاستلام الكابونة: 1. تاريخ الكابونة 2. نوع الكابونة 3. رقم الدفتر 4. رقم الصفحة مع العلم أنه غير مسموح استلام الكابونة قبل اليوم المحدد.

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