هل يشارك ميسي أساسيا أمام ريال مدريد؟!

قال تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، استعاد بريقه قبل مواجهة فريقه مع ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا.



ويستضيف سان جيرمان نظيره ريال مدريد يوم 15 فبراير/ شباط الجاري، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقاد ميسي فريقه سان جيرمان لفوز عريض على ليل بخمسة أهداف مقابل هدف، أمس الأحد، في الجولة 23 من الدوري الفرنسي، حيث سجل الهدف الثالث بنفسه.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي تألق مع باريس سان جيرمان، قبل نحو أسبوع فقط من مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.



وأوضحت الصحيفة، أن الهدف الذي سجله ميسي منح الثقة لجماهير باريس سان جيرمان، حول مستوى اللاعب قبل مواجهة الريال.



وظهير ميسي خلال الفترة الماضية بمستوى متواضع مع سان جيرمان، مقارنة بالمستويات التي كان يقدمها مع برشلونة، مما عرضه لموجة كبيرة من الانتقادات.



وختمت الصحيفة بأن مستوى ميسي زاد من معدلات التفاؤل في باريس، بشأن التقدم في دوري الأبطال.