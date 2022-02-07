جماهير غفيرة تشيِّع جثمان الطفل ريان وسط حضور كبير للمواطنين والمسؤولين

شيعت جماهير غفيرة، اليوم الإثنين، جثمان الطفل المغربي ريان إلى قرية إغران التابعة لإقليم شفشاون شمالي المغرب، قادما من العاصمة المغربية الرباط، وسط تعزيزات أمنية كبيرة.

وبحسب الإعلام المغربي المحلي، فقد أقيمت مراسم صلاة جنازة الطفل ريان قرب منزله على مشارف الجب الذي سقط فيه.

ووري جثمان الطفل المغربي ريان الثرى في قرية الزاوية بمدينة شفشاون، شمال المغرب، وسط حضور مهيب من شخصيات مسئولة ومواطنين.

وتواصلت الاستعدادات، في وقت سابق، من أجل تشييع جثمان الطفل الفقيد ريان في قرية إغران الجبلية في ضواحي مدينة شفشاون في شمال المغرب.

وأقامت عائلة الفقيد ريان خيمة كبيرة للعزاء، فيما جهزت السلطات المغربية مكانا؛ لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفقيد ريان.

يذكر أن الطفل البالغ 5 سنوات سقط عَرضاً بُعيد ظهر الثلاثاء الماضٍ، في بئر ذات قطر ضيق، والتي يصعب النزول فيها، في قرية بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون شمال المغرب، ولقي هذا الحدث تعاطفاً عالمياً كبيراً.