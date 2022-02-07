وزارة العمل توضح لـ "فلسطين اليوم " تفاصيل الرسوم الجديدة على التأمين الصحي للعمال بغزة

أوضحت وزارة العمل بغزة، اليوم الإثنين، تفاصيل الرسوم الجديدة على التأمين الصحي للعمال ، سواء أكانوا من ذوي الدخل المحدود، أم الميسور.

وقال مدير وحدة العمل بالوزارة شادي حلس، في تصريح لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية ": إن الوزارة اتبعت هذا السلوك مع العمال، بوصفهم الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع، وأتى هذا التفاهم مع وزارة الصحة؛ تقديراً منا للعمال ولحفظ كرامتهم.

وبين حلس، جدول عمل الوزارة، وتصنيفها العمال ضمن طبقات، وتابع: إن العمال أصحاب الدخل الذي يقل عن 500 شيكلاً معفون تماماً من دفع أي رسوم للتأمين الصحي، وهم الفئة أصحاب المقاولات غير الدائمة، الذي ينتهي عملهم بانتهاء مقاولتهم، وهم ضمن قطاع العمل غير المنظم.

وأضاف، "يأتي بعد ذلك العمال المصنفون درجة ثانية، وهم ممن يزيد دخلهم عن 500 شيكلاً شهرياً إلى أقل من ألف شيكلاً، فهؤلاء يدفعون سنوياً 10 شواكل، وبعد ذلك تتفاوت قيمة الدفع وفقاً لتنصيفٍ معين، ارتأته الوزارة تقديراً للعمال ".

ولفت، إلى أن الوزارة نشرت رابطاً يسجل من خلاله العمال، ويحدثِّوا بياناتهم بشكل دوري، مبيناً: أنهم في الوزارة يقومون بالتأكد من صحة هذه البيانات عبر لجنات، يتم إرسالها إلى منازل العاملين ويتم من خلالهم تقييم الأوضاع.

وأكد حلس، على أن كلَّ معلومة يسجلها العامل تكتب في سجله، ويكون مسئولاً عنها في كل وقت، وهو بذلك يقيم وضعه بذاته، ذاكراً: أن العمال الذين لم يسجلوا في رابط الوزارة للعمل يجري التعامل معهم على أنهم من ذوي الدخل الذي يقل عن 500 شيكلاً إلى حين ثبوت غير ذلك.

وأشار، إلى أن العمال الذين يعملون في قطاع العمل المنظم، يتم تزويد الوزارة ببياناتهم بشكلٍ تلقائي، ويجري العمل ضمن هذا الإطار في قياس وتحديد مدى الإعفاء من التأمين الصحي.

ودعا مدير وحدة العمل بالوزارة شادي حلس، العمال إلى ضرورة تحديث بياناتهم عبر رابط الوزارة، منوهاً "إلى أنه لا يوجد أي إشكالية في الرابط كم تم تداوله إطلاقاً ".