الاحتلال يستعدي أسيرا مُحررا بُعيد الإفراج عنه في القدس

استدعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين 7 فبراير 2022، الأسير المقدسي المحرر أحمد صلاح الدين عبد الرحمن شويكي، بعيد الإفراج عنه مباشرة.

وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال استدعت المحرر المقدسي أحمد شويكي من حي الثوري في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى وحققت معه في مركزها بالمسكوبية".

وكان قد أفرج عن الشويكي اليوم من سجن "النقب الصحراوي"، بعدما قضى عشرين عاما في سجون الاحتلال، وكان قد اعتقل عام 2002 وكان بعمر (14 عاما)، إذ أصيب في حينه بعيار ناري في اليد، فيما استشهد رفيق دربه سامر أبو ميالة في اليوم ذاته.

ويُعد شويكي أقدم أسير يعتقله الاحتلال طفلا ويمضي هذه المدّة الطويلة في سجون الاحتلال، وينهي اليوم مدة حكمه وهو بعمر (34 عاما).