بالفيديو أسهل طريقة لعمل الدجاج بالكيس الحراري في المنزل رمضان 2022.. خطوات سهلة

أسهل طريقة لعمل الدجاج بالكيس الحراري في المنزل رمضان 2022.. خطوات سهلة، تتنوع الأكلات الرمضانية على موائد الصائمين، فيبدأ البحث عن طرق وخطوات الأكلات التي يفضلها الصائمون على موائد الإفطار في الشهر الفضيل، ويُعد الدجاج من الأصناف المشهور التي تقدم للصائم عند آذان المغرب ومجيء موعد الإفطار، إلا أن هناك أناسا لا يتقنون صناعة هذه الأطعمة إلا بعد الاطلاع على خطوات عملها عبر مواقع الانترنت المختصة بالأكلات، أو تنفيذ الخطوات بالتعاون مع خبير في مجال الأغذية.

وتسعى آلاف من النساء في البحث عن أسهل طريقة لعمل الدجاج بالكيس الحراري في المنزل رمضان 2022.. خطوات سهلة، وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل، فهن يسعين لتقديم أفضل الوجبات لذويهن الذين يصومون ساعات طويلة عن الطعام والشراب في ذلك الشهر المبارك، لهذا لجأت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لوضع لكم طريقة عمل الدجاج بالكيس الحراري، وهي وجبة تفضل آلاف الأسر الغزية تناولها على الإفطار.

أسهل طريقة لعمل الدجاج بالكيس الحراري في المنزل رمضان 2022.. خطوات سهلة

ويستهلك قطاع غزة ما يقارب من ثلاثة ملايين دجاجة خلال شهر رمضان المبارك، وفق ما ورد عن وزارة الزراعة والجهات المختصة، وهو عدد يقل في الأشهر العادية بنحو نصف مليون دجاجة، كون في الشهر الفضيل تكثر العزائم بين الناس، والعديد منهم يفضلون تقديم الدجاج على موائد الإفطار.

أسهل طريقة لعمل الدجاج بالكيس الحراري في المنزل

ويعد الدجاج الوجبة المفضلة على موائد الغزيين من قديم الزمان، فلا يكاد منزل يخلو من تناول هذه الوجبات وخاصة أيام الجمعة، إلا أن تناولها يكثر ويتضاعف في أيام شهر رمضان المبارك.

مكونات عمل الدجاج في الكيس الحراري

دجاجة كاملة ومقطعة إلى أرباع. حبة واحدة بصل ومقطع إلى شرائح. ثلاثة فصوص من الثوم. ملعقة كبيرة من كل من: الخردل، وإكليل الجبل الطازج، والزعتر الطازج. ملعقتان صغيرتان بهارات الدجاج، وهي: (بودرة الخردل، والبابريكا، وورقة غار، وفلفل أسود، والسبع بهارات). ملعقتان كبيرتان زيت زيتون. حبة ليمون واحدة، ويتم أخذ بشرها وعصيرها. ثلاث حبات بطاطا مقطعة إلى مكعبات كبيرة. حبة جزر واحدة مقطعة إلى مكعبات كبيرة. عود واحد كرفس.

طريقة التحضير لعمل الدجاج بالكيس الحراري

خلط مقادير التتبيلة في وعاء كبير. إضافة الدجاج إلى التتبيلة. إضافة مكعبات الخضراوات إليها. إحضار كيس الشواء الكبير. وضع الدجاج والتتبيلة بداخل الكيس، ويُقفل جيداً، ويتم ثقبه في موضع أو موضعين. وضع الكيس داخل الفرن ساخن، وإخراجه بعد نحو ساعة ونصف وتقديمه بطريقة شهية.