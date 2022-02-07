رابطة علماء فلسطين وجمعية النور الخيرية بغزة تنظمان المخيم الشتوي الدعوي بعنوان "ريحانة الجنة"

نظمت رابطة علماء فلسطين وجمعية النور الخيرية، اليوم، المخيم الشتوي الدعوي لطالبات المرحلة الجامعية لبنات الشهداء بعنوان: ريحانة الجنة، بمشاركة 40 أختاً، في قاعة مقر الرابطة الرئيس بمدينة غزة.

وأكدت رابطة علماء فلسطين وجمعية نور الخيرية، استمرار المخيم لمدة يومين، يشتمل على محاضرات دينية توعوية خاصة بفئة طالبات المرحلة الجامعية.

من جهته، استعرض د. محمد سالم رئيس دائرة الوعظ والإرشاد برابطة علماء فلسطين، في محاضرة، العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد على وجوب التزام المرأة المسلمة باللباس الشرعي.

وذكر سالم، ضوابط لباس المرأة الشرعي، ومنها أن يكون ساتراً لجميع البدن، وأن يكون فضفاضاً واسعاً، فلا يصف، ولا يشف، وأن لا يكون فيه تشبه بلباس الرجال، وألا يكون زينة في نفسه، ولا يشبه لباس الكافرات، ولا هو لباس شهرة.

كما تم تنظيم محاضرة أخرى لفضيلة د. محمد علوش نائب رئيس دائرة الإفتاء برابطة علماء فلسطين بعنوان: مسائل فقهية متعلقة بالمرأة المسلمة، أشار فيها إلى مجموعة من المسائل التي تستفسر عنها النساء بشكل خاص، كما نوه إلى ضرورة وأهمية تعلم العلوم الشرعية لما فيه الخير في الدنيا والآخرة.

يذكر أنه سيتم اليوم الاثنين استكمال المخيم الشتوي الدعوي بمحاضرة عن أخلاقيات المرأة المسلمة والتأسي بالصحابيات رضي الله عنهن لفضيلة د. زكريا زين الدين.



