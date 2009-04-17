الجهاد الإسلامي تنظم مهرجانات جماهيرية حاشدة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

فلسطين اليوم : غزة

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بعد عصر اليوم الجمعة، مهرجانين جماهيريين في محافظتي الوسطى وشمال قطاع غزة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.

فقد أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام أن المقاومة ستظل رغم كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني كخيار استراتيجي وكمبدأ ونهج وسياسة.

وقال الشيخ عزام :" إن مسيرة التسوية ولدت ميتة", متمنيا من السلطة أن توقف مفاوضاتها مع الاحتلال.

ودعا الشيخ عزام إلى زيادة الأنشطة والفعاليات تضامنا مع القدس والأقصى لمواجه التهديدات والإجراءات الخانقة لتهجير مواطني القدس.

وأضاف أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هم عنوان بارز لهذا الصراع, وان الإفراج عنهم في سلم أولوياتنا".