فلسطين تُسجل 15وفاة و7931 إصابة جديدة بكورونا

سجلت فلسطين، اليوم الإثنين 7 فبراير 2022، 15 وفاة و7931 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و8010 حالات تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزير الصحة مي الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 5 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالتين في الخليل، و3 حالات في بيت لحم، وحالتين في طولكرم، و3 حالات في نابلس.

وبينت، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 282، قلقيلية 96، طوباس 80، سلفيت 88، ضواحي القدس 81، بيت لحم 228، رام الله والبيرة 458، نابلس 435، الخليل 199، جنين 194، أريحا والأغوار 66، قطاع غزة 4074، مدينة القدس 1650".

ولفتت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 629، قلقيلية 204، طوباس 145، سلفيت 288، ضواحي القدس 235، بيت لحم 629، رام الله والبيرة 2329، نابلس 833، الخليل 23، جنين 751، أريحا والأغوار 200، قطاع غزة 400، مدينة القدس 1154 ".

وذكرت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 106 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز، وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 296 مريضا، بينهم 26 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.