فوائد صحية عجيبة لتناول الثوم على الريق

الثوم هو أحد أكثر التوابل شعبية، وبالإضافة إلى استخداماته في الطهي، فإنه يستخدم في الطب البديل أيضاً، وتناوله على الريق يعزّز من الصحة بشكل عام ويجعلها أفضل.

وفيما يتعلق بفوائد تناول الثوم على الريق، تؤكد الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج أنه يعمل على تعزيز جهاز المناعة، خفض ضغط الدم ومكافحة أمراض القلب، كما أنه يساعد على التخلص من السموم، بالإضافة إلى تقليل مستوى الكوليسترول في الجسم.

كما أن مركّبات الكبريت الموجودة في الثوم تقوّي الأمعاء؛ من أجل امتصاص أفضل للمغذيات من الطعام، كما أن الثوم الخام هو أحد المضادات الحيوية الطبيعية الأكثر فاعلية، وترتفع هذه الفائدة إذا كان الثوم يُستهلك على معدة فارغة.

وإذا أُصبتِ بنزلة برد، يمكنك الاستعانة بالثوم؛ لأنه يساعد في الحدّ من شدّة الأعراض المرتبطة بالإنفلونزا ونزلات البرد، وعن فوائد تناول الثوم على الريق فهي كالتالي:

ينصح العديد من الأطباء باستخدام الثوم أثناء الحمل؛ لاحتوائه على حمض الفوليك الضروري لنمو الجنين.

يساعد الثوم في قتل الجراثيم والبكتيريا الضارّة التي يمكن أن تؤثر سلباً على الحمل.

يمكن أن يمنع الثوم حدوث هشاشة العظام لدى النساء، وخاصة عظام الفخذ الأكثر شيوعاً لدى النساء اللواتي تجاوزن سن الخمسين عاماً.

يزيد الثوم من الشهية في حالة فقدانها.

يحتوي الثوم على مواد مطهّرة، ويحسّن أيضاً من عملية الهضم.

يساعد في إزالة السموم والمعادن الثقيلة من الجسم.

يملك الثوم خصائص مضادّة للالتهابات ومضادّة للبكتيريا وللفيروسات.

يساعد على حرق الدهون الزائدة في الجسم.

ينظّم مستويات السكر في الدم ويخفضها.

يساعد في محاربة أعراض ارتفاع ضغط الدم، ويمنع تصلب الشرايين.

يمنع التسمّم الغذائي.

يساعد تناول الثوم بانتظام في تخفيف احتقان الرئة ومحاربة أمراض الرئة الخطيرة مثل الربو، التهاب الشعب الهوائية، السعال الديكي والسل.

يحسّن حالة الجلد بشكل عام.