بالأسماء.. داخلية غزة تعلن عن أسماء المسافرين للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن كشف أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البـري جنوب قطاع غزة، يوم غد الثلاثاء 8 فبراير 2022.

وأوضحت الداخلية بغزة، أن السفر يوم غد يكون للحافلات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/7) هنا ، وللحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/6) هنا .

ودعت المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وطالبت وزارة الداخلية، بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.