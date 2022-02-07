رئيس أصحاب شركات البترول يوضح لـ"فلسطين اليوم" أسعار المحروقات وسبب ارتفاعها!

أكد رئيس جمعية أصحاب شركات البترول في غزة أحمد الحلو، اليوم الإثنين 7 فبراير 2022، أن أسعار المحروقات تشهد ارتفاعا منذ بداية الشهر الجاري، إذ إن سعر لتر السولار ارتفع 16 أغورة، والبنزين 12 أغورة، و2 شيكل على كل سعر أسطوانة غاز الطهي 12 كيلو للمستهلك.

ووصل سعر كلٌّ من لتر البنزين للمستهلك في قطاع غزة 6.33 شيكل، و لتر السولار لـ 5.65 شيكل، فيما بلغ سعر إسطوانة الغاز للمستهلك 65 شيكلا.

وأرجع الحلو في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، سبب ارتفاع المحروقات إلى صعوده في البورصة العالمية، وهو ما يؤثر على سعره في الأراضي الفلسطينية، موضحا أن لا علاقة لأي جهة فلسطينية برفع الأسعار.

وأشار إلى عدم وجود أزمة غاز في قطاع غزة، وأن ما حصل في الأيام من تجمعات على محطات تعبئة الغاز؛ كانت بسبب تأثر البلاد بمنخفضات جوية صاحبتها أجواء شديدة البرودة، وهو ما دفع الناس إلى التدافع عبر إلى المحطات.

وأشار إلى أن كميات الغاز التي تدخل عبر الجانب المصري تكفي احتياجات قطاع غزة، ولا يوجد أي بوادر لحدوث أزمة في غزة الطهي.

وأوضح الحلو، أن أمس الأحد دخل إلى غزة نحو 44 شاحنة محملة بالغاز، عبر البوابة المصرية جنوب القطاع ، مشيرا إلى أن نحو 22 شاحنة ستدخل القطاع غدا الثلاثاء.

وبيّن، أن الارتفاع طرأ على الوقود والغاز الذي يعبر عبر بوابة صلاح الدين وكرم أبو سالم؛ لأن الغلاء عالمين وليس له علاقة بجهة معينة، لافتا إلى أن قطاع غزة يحتاج في الأسبوع نحو 1200 طن، وفي فصل الشتاء تزداد الاحتياجات لتصل لـ 1700 طن، في ذات المدة الزمنية المذكورة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للبترول، كانت قد أعلنت أن ارتفاعا سيطرأ على أسعار المحروقات والغاز في الأراضي الفلسطينية خلال شهر فبراير الجاري 2022.