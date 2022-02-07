محمد صلاح يغادر الكاميرون بطائرة خاصة إلى إنجلترا

غادر النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الكاميرون صباح اليوم الاثنين، متوجهًا إلى إنجلترا عبر طائرة خاصة للانضمام إلى فريقه.

وسيطرت حالة من الحزن على “صلاح” وجميع لاعبي المنتخب عقب خسارة لقب كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح أمام السنغال أمس بعد التعادل من دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفضل محمد صلاح التوجه إلى إنجلترا مباشرة للإنضمام للريدز رافضا العودة مع بعثة المنتخب إلى القاهرة خاصة أن ليفربول لديه مباريات مهمة في الفترة المقبلة سواء بالدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.