بالفيديو طريقة سهلة لعمل شوربة لسان العصفور في رمضان 2022- 1443 هـ

طريقة سهلة لعمل شوربة لسان العصفور في رمضان 2022- 1443 هـ، لا تكاد أن تخلو موائد الصائمين من وجود الشوربة الشهية والشهيرة، فشوربة لسان العصفور تزين موائد الغزيين في شهر رمضان المبارك، كما أن الأكلات الرمضانية تتنوع على موائد الصائمين في جميع أنحاء المعمورة، فالصائم يحتاج إلى وجبات دسمة تعوض ما فقده خلال ساعات الصوم الطويلة، إلا أن الأكلات الخفيفة لازمة لتناولها وتجهيز معدته لتناول الوجبات الدسمة التي تعدها زوجاتهم وأمهاتهم.

وتبحث ربات البيوت عن طريقة سهلة لعمل شوربة لسان العصفور في رمضان 2022- 1443 هـ، وخاصة أن أقل من شهرين متبقي على حلول شهر رمضان المبار، إلا أن وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، تسعى توفير كل المعلومات اللازمة لعمل شورية لسان العصفور الشهية لمتابعيها، ولن تدخر جهدا في العمل على ذلك، كونها انطلقت لتلبية اهتمامات كل المتابعين.

طريقة سهلة لعمل شوربة لسان العصفور في رمضان 2022- 1443 هـ

وتعد شوربة لسان العصفور، من الشوربات الشهير في فلسطين، فالآلاف من العوائل الفلسطينية يستمتعون بطعمها اللذيذ، كما أن عمل تلك الشوربة لا تقتصر على شهر رمضان فقط، فالأشخاص يفضلون تناولها وجبة خفيفة في العديد من الأحيان والمناسبات.

طريقة سهلة لعمل شوربة لسان العصفور

في قدر سميك القاعدة ضعي الزيت وسخني على نار قوية، أضيفي البصل والثوم وقلبي الى ان يلين البصل ولكن لا يتغير لونه.

أضيفي لسان العصفور وقلبي على النار 1 – 2 دقيقة، الى ان يصبح ذهبي اللون.

انثري الدقيق فوق لسان العصفور وقلبي الى ان يتوزع الدقيق جيدا.

أضيفي المرق، الفلفل، القرفة والملح، قلبي الى ان تختلط المكونات، اتركي الشوربة على النار الى ان تغلي مع التقليب من وقت لآخر لكيلا يترسب الدقيق في القاع.

غطي القدر واتركيه على نار هادئة الى ان ينضج لسان العصفور حوالي 10 - 15دقيقة. إذا كانت الشوربة سميكة أضيفي مزيد من المرق حسب الرغبة.

وزعي الشوربة في أطباق تقديم فردية، أنثري بعض البقدونس فوق كل طبق وقدميها مباشرة.