الخطيب يُطالب بضرورة اتساع رقعة المشاركة في حملات التضامن مع الأسرى الإداريين

قال وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، اليوم الاثنين: "إن الأسرى الإداريين اتخذوا قراراً له علاقة بقناعتهم بأن محاكم الاحتلال "الإسرائيلي" لا تحقق لهم العدل والإنصاف.

وأوضح الخطيب خلال حديثه لإذاعة صوت القدس، أن الأسرى باتوا مدركين بأن المنظومة القضائية هي جزء من الاحتلال.

ونوّه إلى أن "المطلوب منا هو عمل الوطني مع الأسرى بشكل يليق بتضحياتهم ومكانتهم المقدسة لدى الشعب الفلسطيني من خلال الوقفات الاحتجاجية لإسنادهم".

ودعا، إلى ضرورة اتساع رقعة المشاركة في حملات التضامن مع الأسرى الإداريين.

ولفت الخطيب، إلى أن إدارة السجون سحبت كل انجازات الأسرى داخل السجون وتراجعت عن التفاهمات التي أبرمت بينهم بعد عملية سجن" جلبوع"، حيث من خلالها قررت الحركة حل التنظيم لإحداث حالة من الإرباك والفوضى.

وأكد، أن الأيام القادمة تنذر بمزيد من التوتر والاشتباك مع إدارة سجون الاحتلال.