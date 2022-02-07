د. الحساينة: ترك المقاومة والنضال استمرار التنسيق مع الاحتلال يُهدد النسيج الوطني

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. يوسف الحساينة اليوم الاثنين 7/2/2022، أن ترك المقاومة والنضال، والاستمرار في التنسيق الأمني مع الاحتلال يُهدد النسيج الوطني ويُبقي الانقسام.

وقال د. الحساينة خلال حفل تخريج ثلة من قادة الاصلاح في دورة التحكيم الشرعي: هذا الأمر يجعلنا كالعراة أمام المدى الصهيوني المفتوح على مخاطر وجودية على مشروعنا الوطني وعلى كل المنطقة."

وشدد د. الحساينة على أن أي جهدٍ أو نضال سيظل ناقصاً ما لم تتحقق وحدة شعبنا في الميدان لمواجهة العدو.

ولفت إلى أن أولى الأولويات اليوم لقوى شعبنا السياسية والاجتماعية هي تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام على قاعدة برنامج مقاومة يتبنى المقاومة

وأضاف د. الحساينة:"نقول للذين أداروا ظهورهم للمصالحة وراهنوا على مسيرة التسوية الخائبة مع العدو أنتم مشتبهون لأن العدو يريد الاستيلاء على كل فلسطين وأقصى ما يطرحه هو سلام اقتصادي في أحسن الأحوال، فإسرائيل التي ترفع راية السلام كذباً كل يوم تمزقها وتحرقها".

وتابع :"طالما السلطة ماضية في هذا الواقع السياسي المظلم فلن تحقق سوى الوهم والسراب والمزيد من التآكل في المشروع الوطني لصالح الاحتلال وأهدافه".

واعتبر د. الحساينة، أن تجديد الشرعيات في المؤسسات المحكومة بمنطق الحزب الواحد تكرس الانقسام والاستفراد بالقرار الوطني وتبقى هذه المؤسسات هشة سطحية بلا مضمون ولا دور.