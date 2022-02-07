بالأسماء: الأوقاف بغزة تقرر إغلاق 24 مقبرة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة اليوم الاثنين 7/2/2022، عن إغلاق 24 مقبرةً في محافظات قطاع غزة بشكل كامل، ومنع الدفن فيها, وذلك بناء على قرار متابعة العمل الحكومي رقم (161) بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، مؤكدة أن مَن يُخالف هذه الإجراءات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضحت الوزارة: أن اتخاذ هذا القرار جاء في ظل عدم اتساع هذه المقابر للدفن فيها، منوهةً إلى وجود مقابر بديلة سيتم توجيه المواطنين للدفن فيها، وتحديد آلية لمتابعة عملية الدفن بالتنسيق مع البلديات.

وأشارت الأوقاف أن استمرار الدفن على الحالة القائمة يتنافى مع كرامة الأموات من إزاحة للقبور القديمة، مبينةً أنه سيتم البدء بتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع جهات الاختصاص في المحافظات حفاظاً على كرامة الأموات.

مرفق رابط بأسماء المقابر المقرر إغلاقها والبديلة عنها من هنا