كورونا تعلق تدريبات عسكرية "إسرائيلية" أمريكية

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين 7/2/2022، عن تعليق تدريبات "جونيبر كوبرا" نصف السنوية، والتي يُشارك فيها جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إلى جانب القيادة الأوروبية الأمريكية (يوكوم)، بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال موقع "مفزاك لايف" العبري، نقلاً عن متحدث باسم جيش الاحتلال، إنّه "تقرر تأجيل التمرين، والذي كان من المقرر إجراؤه خلال شهر آذار/ مارس القادم، بسبب مجموعة متنوعة من الاعتبارات وسيُجرى في تاريخ لاحق".

وأوضح الموقع، أن تأجيل التمرين، جاء على خلفية ارتفاع معدلات الإصابة بمتحور "أوميكرون".

وتعتبر هذه التدريبات الأكبر لجيش الاحتلال، ويشارك فيها المئات من الجنود الأمريكيين المتمركزين في أوروبا، في عدة مواقع مختلفة في فلسطين المحتلة.

يُشار إلى أنّ حالات الإصابة بكورونا ومتحوراتها، سجلت أرقاماً قياسيةً في دولة الاحتلال، حيث ترصد عشرات آلاف الإصابات يوميا.