صحة غزة تمنع زيارة المرضى في المستشفيات

قررت خلية الأزمة بوزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين 7/2/2022، منع زيارة المرضى في المستشفيات للمحافظة على صحة المرضى بسبب الزيادة الكبيرة في إصابات كورونا.

وأكدت خلية الأزمة بوزارة الصحة، خلال اجتماع عقدته للوقوف على كافة مستجدات الحالة الوبائية المتصاعدة في قطاع غزة، أنها راجعت جملة التدبير والاستعدادات في كافة المستشفيات على مستوى الأسرة والطواقم الطبية ولوازم المختبرات وفحوصات كوفيد19.

وأوضحت أنها تبقى في حالة انعقاد دائم للوقوف على تطورات الحالة الوبائية ومتطلباتها أولا بأول للتخفيف من اثار الموجة الرابعة على المجتمع .

وأشارت الخلية إلى أن وزارة الصحة وسعت دائرة الفحص لحالات الاشتباه في المجتمع ووفرت مواد الفحص السريع في 129 مركز صحي حكومي واهلي وانوروا في كافة مناطق قطاع غزة منها 12 مركز صحي حكومي تعمل لفترة مسائية للتخفيف عن المواطنين .

وشكرت خلية الأزمة كافة المؤسسات الأهلية المشاركة في اجراء الفحص السريع والتي بلغت 60 مركزاً اهلياً وخاصا في قطاع غزة الى جانب المراكز الصحية الحكومية والأونروا مما يسر على المواطنين وخفف عن اقسام الفرز التنفسي في المستشفيات.

ولفتت إلى ضرورة وجود مرافق واحد فقط للمريض عند الحاجة مع ضرورة الحصول على بطاقة مرافق.

كما أكدت خلية الأزمة، على الاستمرار في حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد19 في المدارس والمؤسسات وكافة المواطنين لتحقيق المناعية المجتمعية المطلوبة لمواجهة الجائحة وحماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة حتى لا نفقد مزيد من الأرواح.