بايدن يزور "إسرائيل" العام الحالي دون ذكر للضفة..!

أعلن البيت الأبيض في بيان له، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتطلع إلى زيارة إسرائيل في وقت لاحق هذا العام، وأن الرئيس أعرب رغبته هذه خلال مكالمة هاتفية أجراها الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وجاء في البيان: "لقد شكر الرئيس (بايدن) دعوة رئيس الوزراء (بينيت) لزيارة إسرائيل وقال إنه يتطلع إلى إجراء الزيارة في وقت لاحق هذا العام".

ولم يذكر البيان أن بايدن ينوي زيارة الضفة الغربية المحتلة للقاء القيادة الفلسطينية في إطار زيارته لإسرائيل.

وأضاف البيان: بايدن تحدث مع بينيت لإعادة التأكيد على الشراكة الدافئة والتاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبحسب البيان، ناقش الجانبان الأمن في الشرق الأوسط “بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران ووكلاؤها”.

وأكد بايدن التزامه الاستقرار في المنطقة “مع تمتع الإسرائيليين والفلسطينيين بإجراءات متساوية من الأمن والحرية والازدهار”.

يذكر أن الرئيس الأميركي كان قد استقبل بينيت في البيت الأبيض في شهر آب من العام الماضي، حيث بحثا “التهديد الإيراني” وإصرار الولايات المتحدة على منع إيران من امتلاك القنبلة النووية ، ومسائل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتعارض إسرائيل بشدة محاولة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران للعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في شهر أيار من عام 2018، فيما تعارض الولايات المتحدة مواصلة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصر أنها تلتزم بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، من أجل الانخراط مع الفلسطينيين.