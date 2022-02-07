تعيين 15 موظفاً في مقام النبي موسى عليه السلام لسد احتياجاته

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري الموافقة على تعيين 15 موظفا في مقام النبي موسى جنوب أريحا، لتلبية احتياجاته وسد النقص فيه.

وأوضح البكري، في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الإثنين، أن مقام النبي موسى من أهم المقامات في فلسطين بسبب ضخامته وتاريخه وكونه جزءاً من هويتنا وتراثنا وعقيدتنا، وأن إجراءات الاحتلال هي التي تحول دون تطوير المكان وترميمه.

وأشار البكري إلى أنه تم توظيف إمام وخطيب ومترجم لاستقبال الوفود الزائرة وتقديم شرح تاريخي عن المقام، وعمال نظافة وموظف استقبال وحراس وموظفي صيانة مختصين بصيانة الأماكن الأثرية ومحاسب يشرف على صندوق تبرعات المقام ومسؤول علاقات عامة.

ودعا البكري المواطنين لزيارة المقام من كافة محافظات الوطن وبشكل مستمر، لما له من دور كبير في الحفاظ عليه وتوعية أبنائنا للمكانة التاريخية والعظيمة له، بالإضافة لتعزيز الهوية الفلسطينية والعربية والإسلامية للمقام.