تقرير سبب ارتفاع أسعار الدجاج في غزة وهل سينخفض خلال الفترة المقبلة؟

اشتكى المواطنون في قطاع غزة، من ارتفاع سعر كيلو الدجاج في الأسواق المحلية، بعد أن أضحى يُباع للمستهلك بـ 11.5 شيكل، وهو ما آثار استيائهم واستهجانهم؛ لأنهم يُعانون من أوضاع معيشية غاية في السوء، بفعل الحصار المفروض عليهم منذ نحو 16 عاما.

رئيس نقابة مربي الدواجن والثروة الحيوانية في قطاع غزة مروان الحلو، قال: "إن سعر الدجاج في الأسواق طبيعي جدا وغير مرتفع، فتكلفة الكيلو على المزارع تصل 9.5 شيكل، ويباع من أرضه للموزع بـ 10 شواكل، ويصل للمستهلك من 11- 11.5 شيكل".

وأرجع الحلو في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، ارتفاع سعر كيلو الدجاج إلى ارتفاع تكلفة التربية، والتي تشمل التدفئة، والأيدي العاملة، والغاز، كمان أن سعر طن العلف يصل لـ 2800 شيكل، وهو زيادة عن سعره الطبيعي سابقا بنحو 500 شيكل.

وأوضح الحلو، أن انحسار المنخفض أدى إلى رفع سعر الدجاج قليلا؛ لأن عشرات المربين عرضوا منتجهم بالأسواق خلال الأيام السابقة قبل النضوح، لتفادي الخسائر الناتجة عن زيادة تكلفة الإنتاج، إلا أن العديد منهم أصر على البيع بعد استقرار الأجواء.

وأشار إلى أن الأسعار ستسمر على هذا النحو لفترة من الزمن، لأن التكلفة عالية على المربين، والبيع بأقل من هذا السعر تكبدهم خسائر فادحة.

يشار إلى أن قطاع غزة يستهلك نحو 2 مليون دجاجة ونصف، أي بمعدل من 80-100 ألف دجاجة يوميا، إلا أن كمية الاستهلاك تزيد في شهر رمضان المبارك، إذ تصل ما يقارب من 3 ملايين دجاجة.

ويشار الى ان منخفض جوي ضرب الاراضي الفلسطينية أثر بشكل كبير على اسعار الخضروات والدجاج .