غزة تسجل عدد كبير من إصابات ووفيات "كورونا" خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين 7/2/2022، ارتفاعاً كبيراً على إصابات ووفيات فيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأفادت وزارة الصحة، أنها أجرت 8551 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت 5 حالات وفاة و( 4074) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 400 حالة جديدة من المصابين.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 221842 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 28346 حالة، واجمالي المتعافين 191703 حالة، واجمالي الوفيات 1793 وفاة.

فيما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 191 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 96 حالة.

وبشأن التطعيمات، فبلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح:597737 شخص.