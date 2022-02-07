الحلو يحمّل حكومة رام الله مسؤولية رفع أسعار المحروقات

حمّل رئيس جمعية أصحاب شركات البترول بغزة أحمد الحلو، اليوم الاثنين، حكومة رام الله مسؤولية رفع أسعار المحروقات دون أي مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني.



ونفى الحلو خلال حديث إذاعي عبر إذاعة صوت الأقصى، وجود أي أزمة غاز في غزة ، موضحاً أن توافد المواطنين على المحطات في البرد الشديد كان السبب بحدوث الأزمة خلال موجات البرد والمنخفضات.

ودعا المواطنين إلى عدم القلق بشأن هذه الأزمة، مؤكداً أن كميات الغاز التي تدخل لقطاع غزة هي أفضل من كل مرة وكافية لاحتياجات السكان.



وبيّن أن 44 شاحنة محملة بالغاز دخلت بالأمس، وغداً ستدخل كميات أخرى ويتواصل إدخاله عبر معبر كرم أبو سالم.