مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال في جنين ونابلس

نفذ مقاومون، فجر وصباح اليوم الاثنين 7/2/2022 ، "9" عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في أماكن متفرقة من محافظة جنين.

وافادت مصادر محلية ان مقاومين أطلقوا النار صوب برج عسكري لجيش الاحتلال بمحيط مستوطنة "إيتمار" المقامة على أراضي الفلسطينيين قرب نابلس.

ويتواصل اطلاق النار بالتزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية بجنين، واستهداف الشبان آليات الاحتلال بالزجاجات الحارقة.

واندلعت فجر اليوم مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط الخليل ، بالإضافة الى اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في شارع المطار ببلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وحسب المعطيات فقد شهدت الضفة الغربية 170 مواجهة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال على الحواجز المنتشرة بالضفة الغربية خلال عام 2021.

وقد تصاعدت المقاومة المسلحة والشعبية في مدن الضفة الغربية خصوصا جنين ونابلس بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، خاصة في الفترة التي تزامنت مع معركة “سيف القدس” في غزة والعدوان على القدس والضفة وأراضي الـ48.