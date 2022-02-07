"الأونروا" تنتفض مجدداً ..حمدان لـ"فلسطين اليوم": سنتخذ إجراءات تصعيدية حال المماطلة

اعتبر محمود حمدان رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" : قرار إدارة الوكالة الجديد بشأن عدم توظيف أقارب الموظف من الدرجة الأولى والثانية، بالظالم، مشددًا على أن الاتحاد لن يقبل بتطبيق هذا القرار مهما كلف الأمر.

وأوضح حمدان في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن الأصل في عملية التوظيف أن تتم بناءً على كفاءات الأفراد، مشيرًا إلى أن من يتقدم للتوظيف هو لاجئ، فله الحق في الحصول على وظيفة.

وتساءل حمدان: "ما ذنب السيدة من عائلة أخرى تُحرم من الحصول على وظيفة، بسبب أن شقيقتها أو شقيقها موظف في الأونروا؟ بالتأكيد سيقع ظلم كبير على هؤلاء الفئات"، مطالبًا بالعدول الفوري عن القرار والتراجع عن تطبيقه.

وأشار : إلى أنهم اتفقوا مع إدارة "الوكالة" على أن تكون نسبة التوظيف على بند "المياومة" 7.5% فقط من نسبة الموظفين، وبالتالي الوكالة ملتزمة بتطبيق القرار، عدم زيادة النسبة المذكورة مهما بلغت الأعداد.

وأكد: أن نزاع العمل مع إدارة "الأونروا" لايزال مستمرًا، قائلاً: "كنا أوقفنا نزاع العمل سابقًا بضمانات دول مضيفة وشؤون اللاجئين بشرط الإستجابة لأربع مطالب رئيسية على رأسها قضية تثبيت المعلمين، إلا أنه حتى هذا التاريخ لم يتم تطبيق المطالبات، فقط تلقينا وعودات".

ونوه حمدان: إلى أنهم ينتظرون من إدارة "الأونروا" إعادة إقرار وتطبيق العلاوات السنوية الخاصة بالموظفين، متأملاً أن تستجب للمطالب وننهي نزاع العمل، وتستقر العملية التعليمية والعمل داخل أروقة الوكالة.

وأضاف: أنه في حال لم تلبي "الأونروا" مطالبهم، فإنهم سيتوجهون لاتخاذ قرارات قانونية تصعيدية جديدة، بالاتفاق مع الاتحادات في المناطق الخمس، معرباً عن أمله بالاستجابة السريعة لجميع مطالبهم.

وتابع: أن شؤون اللاجئين تجتمع باستمرار مع إدارة "الأونروا"، لإمكانية التوصل إلى حلول ترضي الجميع، فهي لا تدخر جهدًا في ذلك كونها المسؤول الأول عن وضع اللاجئين.

وبشأن إصرار "الوكالة" على تصنيف مادتي التربية الرياضية والدينية مواد غير أساسية، أشار إلى أنهم لا يعلمون التوجه الجديد لهذا الموضوع من الإدارة، مستدركًا: "طالما أن المسيرة التعليمية وجاهية لن نسمح بتطبيق هذا القرار".

ويُعد "نزاع العمل" خطوة يقوم بها الموظف برفع قضية إلى المستويات العليا في "أونروا" أو إلى محكمة للبت في محل الخلاف بينه وبين إدارته في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى حل؛ ويراعى في الحكم قوانين الوكالة والتوظيف والعقد المتمم بين الموظف والوكالة.

وتجدر الإشارة إلى أن "اتحاد العاملين" هو أشبه بنقابة تمثل العاملين في وكالة الغوث بالمناطق الخمس "الضفة الغربية والأردن وغزة ولبنان وسوريا".