سبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء في الأردن

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن صالح الخرابشة اليوم:" إن توصيات لجنة الطاقة النيابية بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة ستخضع للدراسة بكل عناية".

ونقل موقع "عمون" عن الوزير أن الرد على توصيات اللجنة سيتم خلال 7-10 أيام.

وأوضح أن إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية هو لإيصال الدعم لجميع الأردنيين ولحملة الجوازات المؤقتة ولأبناء غزة المقيمين في الأردن.

وأشار وزير الطاقة إلى: أن هناك بعض الفئات لن ينطبق عليها الدعم وهم الأجانب وبعض الشرائح ذات الاستهلاك المرتفع.

وبين الخرابشة: أن كافة المبالغ التي يمكن أن توفر ستوجه لدعم القطاعات الإنتاجية والقطاع الصناعي والتجاري والسياحي والصحي لتعزيز تنافسيتها وتخفيف الأعباء عليها.

وفيما يتعلق بملاحظات ارتفاع فاتورة الكهرباء في شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، قال الخرابشة:" إن هذه الأجواء الشتوية عادة ما تشهد زيادة في الاستهلاك".