خطر جديد للعالم: "أوميكرون" يفرز 4 سلالات جديدة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين 7/2/2022، أنها رصدت 4 سلالات فرعية من المتحور لفيروس كورونا "أوميكرون"، مؤكدة أنه من السابق لأوانه إعلان النصر على الجائحة.

وذكرت الصحة العالمية بحسب ما أورد موقع "ديزيرت" الإخباري الأميركي: أنها تراقب السلالات BA.1 و BA.2 و BA.3 وكلها تقع تحت مظلة المتحور "أوميكرون".

وأضافت أنها تتابع 4 سلالات فرعية لـ"أوميكرون"، بما في ذلك المتحور BA.2، الذي رصد في نحو 50 دولة في العالم.

وتعرف هذه السلالة بسرعة تفشيها، بدرجة أكبر من تلك التي يعرف بها "أوميكرون"، لكن ما من دليل حتى الآن أنه يحدث إصابات خطيرة.

وذكرت المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف: ردًَا على سؤال بشأن موعد نهاية جائحة كورونا: "ما زلنا لا نعرف كل شيء عن الفيروس".

وأضافت: "ما زلنا لا نعرف كل شيء عن المتغيرات والمسار المستقبلي لذلك".

وجرى رصد متحورين فرعيين من "أوميكرون" في العديد من دول العالم، مما أثار مخاوف من أن الوباء سيستمر في إصابة غير الملقحين وغير الملقحين على حد سواء.

وقالت دول مثل بريطانيا وسنغافورة والهند: إنها رصدت السلالات الفرعية مثل "BA.2 و BA.3 "، وشهدت هذه الدول ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات، ما يعزز المخاوف بأن السلالات الجديدة سريعة التفشي.