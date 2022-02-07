طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ومنخفض جوي الأربعاء

قالت دائرة الأرصاد الجوية أن طقس فلسطين اليوم الاثنين 7/2/2022، الجو يكون فيه غائمًا جزئيًا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بقليل ويحتمل سقوط أمطار محلية متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة ، الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2022-02-08، كتلة هوائية دافئة نسبيًا تؤثر على البلاد لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام ليصبح الجو معتدلاً إلى دافئ نسبي نهارًا وباردًا نسبياً إلى بارد ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



الأربعاء 2022-02-09، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد أحيانًا فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيًا إلى بقية المناطق خلال ساعات الظهيرة والمساء والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

الخميس 2022-02-10، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد أحيانًا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا .