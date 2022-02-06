ليفربول يتأهل على كارديف سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق ليفربول، االيوم الأحد، للدور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب ضيفه كارديف سيتي، إثر فوزه عليه (3-1) في المباراة التي جمعتهما.

وأحرز ثلاثية ليفربول، كل من :البرتغالي ديوغو جوتا، والياباني تاكومي مينامينو، والإنجليزي هارفي إليوت في الدقائق (53، 68، 76) على الترتيب.

بينما سجل لاعب خط الوسط في كارديف سيتي روبين كولويل الهدف الوحيد عند الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي أقيم، على ملعب "أنفيلد".

وضرب ليفربول موعدا في دور الـ16 مع نادي نوريتش سيتي، وفقا للقرعة التي جرت اليوم.