سنشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخباري، كافة التحديثات المتعلقة بأسعار العملات والذهب، وغيرهما، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة، وهي من الموضوعات الهامة في سوريا، والتي يبحث عنها الكثير من المتابعين والمهتمين.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 7 فبراير 2022

استقر سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 7 فبراير/شباط 2022 لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

وأدى ضعف الليرة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في سوريا سواء الخضروات والفواكه أو المواد التموينية أو اللحوم.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 7 فبراير 2022

واستقر سعر الدولار في سوريا، اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 3600 ليرة للشراء، و3635 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي

استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم، عند مستوى 958 ليرة للشراء، و970 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 7 فبراير 2022

سعر الدرهم الإماراتي

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي في السوق "السوداء" اليوم، عند مستوى 977 ليرة للشراء، و990 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 11903 ليرات للشراء، و12044 ليرة للبيع.