"السوق السوداء".. سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين الموافق 7-2-2022 في البنوك

سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية اليوم الاثنين الموافق 7-2-2022 ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم وضع لكم تفاصيل كاملة حول أسعار الدولار في سوريا بعد الاهتمام الكبير من المواطنين في التعرف على أسعار العملات في البلاد خلال تعاملات اليوم في البنوك وفي السوق السوداء .

وحرصنا على وضع سعر الدولار والعملات الأجنبية في سوريا حتى يتمكن كافة الأشخاص في سوريا وخارجها من التعرف على تلك الأسعار حسب ما تداولها اليوم ، كما أن اهتمام الجمهور والمستثمرين دفعهم إلى معرفة الأسعار مع كل صباح يوم ، وعن التفاصيل فهو على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية اليوم الاثنين

وفي السوق السوداء ، فقد استقر سعر الدولار في سوريا عند 3600 ليرة للشراء، و3635 ليرة للبيع ، وعن اسعار العملات الاجنبية الباقية فهي التالي:

أسعار العملات في سوريا اليوم

وفي السوق السوداء ، ايضًا ، فقد بلغ سعر اليورو في سوريا نحو 4117 ليرة للشراء، و4162 ليرة للبيع. وقد وسجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 4864 ليرة للشراء، و4921 ليرة للبيع.

عند مستوى 958 ليرة للشراء، و970 ليرة للبيع ، فقد استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية . في حين بقي سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 977 ليرة للشراء، و990 ليرة للبيع.

وبنحو 11903 ليرات للشراء، و12044 ليرة للبيع. فقد سجل سعر الدينار الكويتي في سوريا.