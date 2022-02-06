يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الإخباري، العديد من الموضوعات الهامة التي تهم المتابعين، وفي هذا المقال نقدم لكم دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 2022.

إليكم دعاء اليوم الأول من رمضان 2022

في شهر رمضان تزيد عمليات البحث على أفضل الأدعية التي يستحب قولها في كل يوم من الشهر الكريم، فالكثير من الصائمين يحب معرفة كافة الأدعية التي نقلت عن النبي صل الله عليه وسلم.

إليكم دعاء اليوم الأول من رمضان 2022

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: " اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ، وَ هَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ، وَ اعْفُ عَنِّي يَا عَافِياً عَنِ الْمُجْرِمِينَ "

ثواب الدعاء " مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَ رُفِعَ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دَرَجَةٍ، وَ مُحِيَ عَنْهُ أَلْفُ أَلْفِ سَيِّئَةٍ".

إليكم دعاء اليوم الأول من رمضان 2022

دعاء الإفطار الصحيح في رمضان 2022 :

ولقد ورد عن الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقول إذا فطر: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

اللهم إني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.

اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت.

إليكم دعاء اليوم الأول من رمضان 2022

ويأتي من بين دعاء الصائم في حالة أفطر عند قوم : عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله – ﷺ – كان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم:

"أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ"، رواه أحمد.