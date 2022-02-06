ماليزيا تمنح جامعة الأزهر ربع مليون دولار

وقع مدير مؤسسة "أحباء غزة ماليزيا" محمد نادر النوري قمر الزمان، مع رئيس جامعة الأزهر بغزة عمر ميلاد، مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع للجامعة بنحو ربع مليون دولار.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تمويل 5 مشاريع تستفيد منها كلية طب الأسنان بمشروع تجهيز عيادة طب أسنان للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وكلية الطب البشري بمشروع تجهيز مختبر التشريح.

وسيتم تمويل إنشاء وحدة تحلية مياه لصالح كلية الزراعة والطب البيطري، وتأسيس عيادة العلاج الطبيعي لكلية العلوم التطبيقية، وتحرير الشهادات الجامعية لخريجي الجامعة المتضررين من عدوان الاحتلال على غزة العام الماضي.

وتهدف المشاريع المقترحة لتعزيز البيئة التعليمية لطلبة الجامعة وتقليص الفجوة بين الشقين العملي والنظري، وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وبدوره قال قمر الزمان :"إنها المرة الأولى التي يرى فيها جامعة تسعى لأداء دور خدماتي عبر الدمج بين التدريس النظري والتطبيق العملي بما يخدم كلا من الطالب والمواطن دون مقابل".

وأشار قمر الزمان، إلى أن هذه تجربة تستحق النقل إلى الجامعات الماليزية للارتقاء بعملها ورسالتها العلمية، وهو ما سوف يسعى لتنفيذه في بلده الأم.

من جانبه، شكر د.عمر ميلاد مؤسسة "أحباء غزة ماليزيا" على سرعة استجابتها ودعمها للمشاريع، مثمنا الجهود الماليزية لدعم الشعب الفلسطيني والاهتمام بالبيئة التعليمية لرفد سوق العمل بكفاءات مهنية.