الاحتلال يعتقل شاباً من القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً، مساء اليوم الأحد، بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرح قرب باب حطة في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن شرطة الاحتلال اعتدت على الشاب سامح شويكي بالضرب المبرح قرب باب حطة، وهو من حي الثوري بالقدس المحتلة.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال قامت باعتقال الشاب شويكي، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق في مدينة القدس المحتلة.

وتقوم قوات الاحتلال وبشكل يومي باعتقال العشرات من الشبان من مختلف مناطق الضفة والقدس المحتلتين؛ لمحاولة إرهابهم لثنيهم عن الدفاع عن أراضيهم، وبيوتهم التي تصادر لصالح المستوطنين.