 إنطلاق مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا 

يلتقي منتخب مصر في هذه الأثناء، بنظيره منتخب السنغال، على ملعب «باول بيا ستاديوم» بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نهائي كأس أمم أفريقيا .

وكان منتخب مصر تأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، بعد تخطيه عقبة منتخب الكاميرون، صاحب الأرض، في الدور نصف النهائي، الخميس الماضي، حيث تغلب عليه بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي الذي استمر طوال الوقتين الأصلي والإضافي.

في المقابل، وصل منتخب السنغال الدور النهائي على حساب نظيره منتخب بوركينا فاسو، إذ تغلب عليه بنتيجة 3-1 مساء الأربعاء الماضي.

ويسعى المنتخب المصري للتتويج باللقب الثامن؛ ليوسع الفارق بينه ومنتخب الكاميرون، صاحب الألقاب الخمسة، في قائمة أكثر المنتخبات تتويجا، فيما يحلم منتخب السنغال بالصعود إلى منصة التتويج لأول مرة في تاريخه، بعد أن وصل إلى المباراة النهائية مرتين من قبل وخسر.