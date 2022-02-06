تعليق الطيران بين الإمارات و"إسرائيل"

عُلقت الرحلات الجوية بين الإمارات و"إسرائيل"، بعد الفشل في التوصل لحل خلافات متصاعدة بين الجانبين تتعلق بتدابير أمنية جديدة فرضتها السلطات الإماراتية داخل مطار دبي الدولي.

وكشف المراسل الدبلوماسي لموقع "واللا" العبرية، باراك رافيد، امس السبت، عن أن خلافا نشب بين جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" والسلطات الأمنية في دبي، سيتسبب بتوقف جميع الرحلات الجوية بين الدولتين.

من جانبها قالت هيئة البث "الإسرائيلي" "كان" :" أن المفاوضات الهادفة إلى حلحلة الخلافات مع سلطات دبي بخصوص التدابير لتأمين الرحلات الجوية التي تقل "الإسرائيليين" إلى دبي ومنها، وصلت لطريق مسدود".



وأضافت الهيئة: "تدور هذه الخلافات حول مطالب الدوائر الأمنية في "إسرائيل" بالسماح لها بزيادة عدد العاملين المحليين و"الإسرائيليين" الذين يتعاملون في مطار دبي مع هذه الرحلات، الأمر الذي ترفضه السلطات الإماراتية".



وبدورها زعمت شركات الطيران "الإسرائيلية" أن اقتراح تحويل الرحلات الجوية إلى أبو ظبي سيكلفها خسائر مادية، لأن غالبية "الإسرائيليين" يريدون الوصول إلى دبي.



وذات السايق، توقعت مصادر في وزارة خارجية الاحتلال، أن تتم تسوية هذه الخلافات التقنية خلال الأيام القادمة.