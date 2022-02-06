أفغانستان تفتح النار على باكستان وتوقع 5 قتلى

قتل خمسة أفراد من الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، جراء إطلاق نار نحوهم من أراضي أفغانستان.

وأفادت وزارة الدفاع الباكستانية، في بيان لها، بأن الهجوم العابر للحدود استهدف قوات منتشرة في منطقة كرم بمحافظة خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الباكستانية: إن "الجيش الباكستاني ردوا على الهجوم، وهناك تقارير استخباراتية عن "تكبد الإرهابيين خسائر فادحة".

وأضافت أن إسلام أباد تتوقع من الحكومة الأفغانية المؤقتة الجديدة التي شكلتها حركة "طالبان" ألا تسمح بممارسة مثل هذه الأنشطة ضد باكستان في المستقبل.

وبحسب وسائل إعلام باكستانية، فقد ذكرت، أن حركة "باكستان طالبان" تبنت الهجوم الأخير.