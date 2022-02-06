الشيخ رائد صلاح يصلي بالأقصى لأول مرة منذ إبعاده

أدى الشيخ رائد صلاح، مساء اليوم الأحد، صلاة المغرب في المسجد الأقصى المبارك، وذلك لأول مرة منذ إبعاده 15 عاما.

وتمكن الشيخ صلاح من الوصول إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه، بعد احتجازه لدقائق من شرطة الاحتلال الإسرائيلي أمام باب الأسباط.

وقال صلاح : "قضية الإبعاد مؤلمة، نعم، ولكن لو اجتمعت كل قوى الاحتلال في كل العالم لن تستطيع أن تقطع الرباط القلبي بيننا وبين المسجد الأقصى".

وكان قد تداول العديد من الناشطون مقاطع مصورة لشرطة الاحتلال تمنع الشيخ رائد صلاح من دخول باب المسجد الأقصى المبارك، لكنه تمكن بعدها من الدخول والصلاة.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الشيخ صلاح في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن أمضى في سجونها 17 شهرا.