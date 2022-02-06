بالصور مسيرة غاضبة في غزة رفضًا لانعقاد المجلس المركزي

شارك شخصيات وطنية ومجتمعية وحركات شعبية ومواطنون، مساء اليوم الأحد، في وقفة جماهيرية حاشدة في ميدان الجندي المجهول بمدينة غزة، رفضاً لانعقاد المجلس المركزي في ظل غياب دور المجلس الوطني، وتفرد قيادة السلطة بالقرارات بعيدًا عن الاجماع الوطني.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أعلام فلسطين ورايات الجبهة الشعبية، واليافطات الرافضة لانعقاد جلسة المجلس المركزي بعيداً عن الاجماع الوطني.

وندد هؤلاء بنهج الهيمنة والتفرد الذي تنتهجه القيادة في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وسط هتافات غاضبة تندد باستمرار اختطاف المؤسسة الوطنية واحتجاز القرار الوطني من قبل هذه القيادة.

وبالتزامن مع هذه الوقفة في قطاع غزة، شاركت جماهير حاشدة، بوقفة، وسط مدينة رام الله بالضفة المحتلة، رفضًا لانعقاد جلسة المجلس المركزي، اليوم.



























