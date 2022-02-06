دورات مياه بطريقة جديدة بالجندي المجهول بغزة!

أفاد مدير العلاقات العامة في بلدية غزة، حسين عودة، اليوم الأحد، بأن بلدية غزة عمدت على إنشاء عدد من دورات المياه (الحمامات) جديدة في متنزه الجندي المجهول غرب مدينة غزة، في إطار تقديم الخدمات للمواطنين في الأماكن العامة، للوصول إليها.

وقال عودة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "تنفيذ إنشاء دورات المياه المعقمة والآمنة، جاء بالتعاون من مواطن مبادر للفكرة وبالشراكة مع مؤسسة تنموية معًا"، مشيرًا إلى أن "أعمال هذا المشروع ينتهي خلال الشهر المقبل".

وأضاف أن تم إطلاق تجربة من هذا المشروع العام الماضي، على شاطئ البحر غرب مدينة غزة، وتكلل بالنجاح.

وبخصوص عمل دورات المياه الذكية، أوضح عودة، أن تلك الدورات تعمل بشكل تلقائي ومحوسب من خلال دفع المواطن شيكل واحد داخل صندوق خاص، وتكون مدة المكوث داخل (الحمام) سبعة دقائق، وبعد انتهاء هذه المدة يقوم بإشعار الشخص".

ولفت إلى أنها تقوم بتنظيم وتعقيم المكان من الداخل بشكل تلقائي، مع انتهاء كل مستخدم.

ودفع افتقار الأماكن العامة في مدينة غزة لدورات المياه، رئاسة البلدية إلى تنفيذ مشاريع في توفير دورات لقضاء المواطنين "حاجاتهم"، ومن باب التسهيل عليهم في الوصول إليها بدون أي عناء.





