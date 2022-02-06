الزعيم السابق للعمال البريطاني: يجب محاسبة "إسرائيل" على معاملتها القاسية للفلسطينيين

طالب الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيرمي كوربين، اليوم الأحد، قادة العالم أن يبذلوا جهودًا عاجلة لمحاسبة الحكومة "الإسرائيلية" على معاملتها القاسية للفلسطينيين.



وحث كوربين في تغريدات له على "تويتر"، دول العالم وخصوصاً الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على العمل لإنهاء الفصل العنصري وإحلال السلام في المنطقة.



وتعقيباً على تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" عن الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين قال :"بأن ما يجري ضد الفلسطينيين وحشي وجريمة ضد الإنسانية".



وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، اتهمت الثلاثاء الماضي إسرائيل، بأنها دولة "فصل عنصري"، وطالبت بمساءلة "إسرائيل" على ارتكاب جريمة "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين المقيمين في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى.



ويُشار إلى أنه هذه هي المرة الأولى، التي تقول فيها منظمة العفو الدولية إن :"إسرائيل" تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في أماكن تواجدهم".



ودعا تقرير "أمنيستي"، المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأشار التقرير، إلى أن الحكومات "الإسرائيلية" المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديداً ديموغرافياً، وفرضت تدابير للسيطرة على وجودهم ووصولهم إلى الأراضي في داخل "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة.