راصد جوي: منخفض قوي وممتد و أمطار غزيرة لعدة أيام ابتداء من الأربعاء

توقع الراصد الجوي عاصم عصيدة أن تتعرض البلاد لمنخفض جوي قوي الأربعاء المقبل، مصحوباً بأمطار غزيرة على معظم المناطق.

و قال الراصد الجوي عصيدة في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إن هناك توقعات بانخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع تعرض المنطقة لمنخفض جوي جديد حيث تشتد حركة الرياح وتهطل أمطار تتركز بشكل أكبر على شمال ووسط فلسطين وأمطار محلية على الجنوب.

و وفقاً للراصد عصيدة، فتستمر فرصة هطول الامطار حتى مساء الخميس، حيث ينحسر المنخفض.

أما عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، فتوقع عصيدة أن يطرأ غدا الاثنين ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء فرصة لسقوط الأمطار شمال فلسطين.

و يوم الثلاثاء، يبقى الجو صحواً مع ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون الاجواء ربيعية دافئة.