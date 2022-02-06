جنين تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء

تواصل فعاليات مدينة جنين، وذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم، والأسرى المحررين، اليوم الأحد، فعالياتهم لمطالبة سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تسليم جثامين الشهداء المحتجزة لديه.

واعتصام العشرات من المواطنون داخل خيمة الاعتصام في جنين، بمشاركة عائلات الشهداء وفصائل العمل الوطني والإسلامي.

وأكد المشاركون أن الوقفة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه القضية، وحث كل الجهات لبذل جهود كافية تقود في نهاية المطاف لتشكيل حالة ضغط على دولة الاحتلال لتسليم الجثامين المحتجزة.

وشدد المشاركون على أن ملف استرداد جثامين الشهداء المحتجزة، وملف الحركة الأسيرة وخاصة الأسير ناصر أبو حميد والأسرى المرضى، سيبقى مفتوحا حتى يتسلم ذوو الشهداء جثامين أبنائهم، ودفنهم بطريقة تليق بشهداء فلسطين، وإطلاق سراح الأسرى المرضى.