صحيفة عبرية: حالة الطبقية تتجذر داخل وحدات الجيش "الإسرائيلي"

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، من أن حالة الطبقية تتجذر داخل وحدات جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية يوسي يهوشع :"أن حالة الطبقية تتجذر داخل وحدات الجيش "الإسرائيلي".

وأضاف "هيوشع" :"في الوقت الذي تجد فيه أن ألوية المشاة يتجند لها الفتيان من سكان الأطراف المهمشة ممن ينتمون للصهيونية الدينية، في مقابل أن المجندين الجدد من منطقة المركز يفضلون الخدمة في الوحدات التكنولوجية التي تضمن لهم مستقبلًا في سوق العمل".

وتابع قائلاً :" توجه المجندين نحو الخدمة في الوحدات التكنولوجية؛ يجعلهم يديرون ظهورهم للخدمة في الوحدات القتالية وخاصة المشاة".

وأشار المراسل العسكري إلى أن "الجيش" يتجه إلى انهيار تام في نظام التطوع بالوحدات القتالية .