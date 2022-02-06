إعلاميون ونشطاء يُطلقون حملة رقمية رفضًا لانعقاد المجلس المركزي

أطلق إعلاميون ونشطاء فلسطينيون، مساء اليوم الأحد، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "لا لمركزي المقاطعة"؛ رفضًا لانعقاد المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير.

وتفاعل نشطاء وصحفيون فلسطينيون مع الحملة بالتغريد على وسم "#لا_لمركزي_المقاطعة"، معبرين عن رفضهم القاطع لاستمرار تجاهل الشعب الفلسطيني وعقد المجلس المركزي دون توافق.

وتداولوا تغريدات ومنشورات يقولون فيها إن عقد هذا الاجتماع تحت حراب الاحتلال هو استمرار في ارتهان المنظمة ومؤسساتها لمشروع سياسي فاشل.

وأضافوا، أن ما يجري هو محاولة لتكريس السياسات التي ثبت أنها لا تجدي نفعًا في مواجهة الاحتلال والتي لا يزال أصحابها يعملون وفق الاتفاقيات التي رفضها الشعب الفلسطيني، والتي تشرعن العدوان والاستيطان، وتهويد القدس والضفة، ومحاولات السيطرة على المقدسات.

وأكدوا، أن ترتيب البيت الفلسطيني يستدعي حوارًا وطنيًا جديًا، بعيدًا عن سيطرة الاحتلال وتدخلاته، وتحديد جدول أعمال واضح يستجيب للإجماع الوطني الذي يضع على رأس أولوياته التوافق على برنامج سياسي وتشكيل مرجعية وطنية قادرة على تحمل أعباء المواجهة مع العدو وإنقاذ قضيتنا المقدسة ومواجهة مخططات تصفيتها مقابل تسهيلات اقتصادية وجوانب إنسانية.