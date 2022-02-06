طالع أسعار العملات الرقمية المشفرة.. ارتفاع بيتكوين وإيثرو تراجع العملات الصغيرة

تباينت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 6 فبرابر/شباط 2022، حيث ارتفعت العملات الرئيسية مثل بيتكوين وإيثر، فيما تراجعت العملات الصغيرة.

وحققت بيتكوين العملة المشفرة الأكثر شهرة عالميا نحو 8.77% خلال أخر 7 أيام من التداولات، فيما واصلت إيثر المشفرة مكاسبها محققة 14.88%، خلال أخر 7 أيام تعاملات.

وحققت عملة بيتكوين المشفرة مكاسب هي الأكبر منذ أكثر من 3 أشهر، بعد أن أبدى مستثمرون تجدد إقبالهم على المخاطر عقب أسبوع متقلب في جميع أسواق المال.

وحققت كبرى العملات المشفرة مكاسب بعد أن عززت الأرباح القوية لشركة أمازون الأمريكية العملاقة للتجارة الالكترونية الثقة في أسهم التكنولوجيا، التي تبعتها العملات الرقمية إلى حد كبير خلال الأشهر الماضية.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 0.22% ليصل إلى 41540.38 دولار.

وصعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.10% إلى 3004.64 دولار.

وتراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 2.01% لتصل إلى 415.49 دولار.

وانخفض سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 2.66% ليسجل 1.13دولار.

وهبط سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 0.33% إلى 0.6693 دولار.

وفقد سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 2.66% إلى 21.33 دولار.

وخسر سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 0.75% إلى 0.1476دولار.

وقفز سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 1.63% ليصل إلى 124.62 دولار.

وارتفع سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 1.74% إلى 17.81 دولار.