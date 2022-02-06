طالع أسعار الذهب في العراق خلال تعاملات اليوم الاحد 6 فبراير 2022

شهدت أسعار الذهب في العراق استقراراً اليوم الأحد 6 فبراير/شباط 2022، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية لأسواق المعدن النفيس عالميا.

والسبت والأحد عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق اليوم، نحو 84943 دينارا (58.18 دولار).

وظل سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق اليوم، عند 63708 دنانير (43.64 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49550 دينارا (33.94 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق)، عند نحو 74327 دينارا (50.91 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في العراق اليوم نحو 2.641 مليون دينار (1809دولارات)، وسعر الجنيه الذهب في العراق اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 594.615 ألف دينار (407.27 دولار).